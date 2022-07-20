Появились подробности о перевернувшемся в Алтайском крае автобусе с детьми

В перевернувшемся в Алтайском крае автобусе ехали дети из школы олимпийского резерва

В автобусе, который опрокинулся на трассе в Алтайском крае, ехали дети из школы олимпийского резерва. Такие подробности стали известны Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным авторов канала, о поездке несовершеннолетних спортсменов заранее предупредили Госавтоинспекцию. Авария произошла, так как водитель автобуса не справился с управлением.

ДТП на российской трассе в Солонешенском районе произошло в среду, 20 июля. В салоне автобуса находились 33 ребенка и один взрослый, пострадали четверо детей и водитель транспортного средства.

Ранее в Крыму в ДТП попал автобус с детьми. Троих несовершеннолетних госпитализировали. Транспортное средство выехало за переделы проезжей части и опрокинулось в кювет.