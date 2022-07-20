В ДНР рассказали о тактике применения Украиной HIMARS

Мининформации ДНР сообщило, что ВСУ используют HIMARS в спайке с ПВО

Тактика применения американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженными силами Украины (ВСУ) схожа с западной, она отличается от используемой Народной милицией на аналогичных установках. Об этом рассказал заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов, пишет РИА Новости.

По его словам, украинская армия, выдвигая американские машины на позиции, прикрывает их средствами противовоздушной обороны (ПВО). И напротив, российская армия и Народная милиция в основном используют ПВО для прикрытия штабов и важных инфраструктурных объектов.

«Если у нас ПВО в основном прикрывает центры принятия решений, то есть командные пункты, то у американцев ПВО прикрывает еще и ударные [части]. То есть когда работает HIMARS, то их прикрывает ПВО, рядом стоят, работают в спайке», — объяснил Безсонов.

Он подчеркнул, что эти украинские системы в Донбассе «одним организмом всегда действуют» и появление HIMARS на фронте всегда указывает на дежурство ПВО неподалеку. «Есть такие разведданные», — заключил чиновник.

Ранее в США сообщали, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS уже достигло 12. Общий объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиарда долларов с начала спецоперации России.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что работу западных реактивных систем на Украине координируют специалисты из страны Североатлантического альянса.