В Совфеде высказались о желании Евросоюза смягчить антироссийские санкции

Сенатор Карасин заявил о желании ЕС смягчить антироссийские санкции из-за их последствий

Желание Европейского союза частично смягчить антироссийские санкции связано с негативными последствиями от санкций, которые уже стали очевидными. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил новость о смягчении ряда санкций в отношении России председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Очевидные негативные последствия

Евросоюз захотел частично смягчить введенные в отношении России санкции и разблокировать часть активов некоторых банков ради экспорта продовольствия. Отмечается, что ограничения могут быть сняты с транзакций, связанных с экспортом из России продовольствия и удобрений. В частности, для этого могут быть частично разморожены корреспондентские счета ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, ВЭБ, а также банков «Открытие» и «Россия» вместе с находящимися на них средствами. Кроме того, Брюссель рассматривает возможность облегчения экспорта продовольствия из российских портов, обслуживание которых ранее было приостановлено из-за санкций.

Евросоюз вынужден выкручиваться из ситуации, которую создал сам. Никто из стран Европейского союза не мог просчитать все последствия. Сейчас эти негативные последствия становят очевидными, поэтому Евросоюз выкручивается Григорий Карасин сенатор Совфеда

Санкционный тренд не изменится

Политолог Федор Лукьянов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что такой шаг со стороны Евросоюза следует расценивать не шагом навстречу России, а шагом навстречу себе. Политолог уверен, что Европейский союз столкнулся с проблемой, которую все члены союза хотели бы нивелировать.

Здесь сложился общий консенсус, что это важно и это можно продать под соусом заботы о бедном и несчастном третьем мире, который страдает. Это прекрасная возможность. И все довольны Федор Лукьянов политолог

Однако давать прогноз на то, что ситуация с продовольствием и желание Евросоюза решить этот вопрос станут первым этапом к налаживанию отношений между Западом и Россией, сейчас бессмысленно, считает Лукьянов.

«Продовольственный вопрос — он отдельно стоящий. Эта тема действительно увязана с общемировой ситуацией, поэтому такая активность со стороны ООН, со стороны генсека. Это позволило вывести его за скобки. Плюс сама Украина заинтересована. Но это не значит, что меняется тренд на изоляцию и попытки изоляции России», — заключил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что избежать голода в мире можно, вернув на рынки продовольствие из России и с Украины, а также российские удобрения. Такое мнение он выразил в ходе видеообращения на мероприятии, посвященном продовольственной безопасности. По его словам, для этого необходимо реинтегрировать на мировые рынки продукты питания российского и украинского производства и удобрения из России, а также сохранять открытой международную торговлю.