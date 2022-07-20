Бастрыкин дал поручение расследовать обстрелы Курской области со стороны ВСУ

СКР займется расследованием новых обстрелов территории Курской области со стороны Украины

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным заняться расследованием обстоятельств новых обстрелов территории Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи намерены возбудить уголовное дело, в рамках которого будут установлены причастные к совершению преступлений.

По данным СКР, артиллерийским обстрелам подвергся Рыльский район, пограничный пункт пропуска Крупец. В результате были повреждены линии электропередач, среди людей пострадавших нет.

Ранее 20 июля губернатор региона Роман Старовойт опубликовал кадры последствий украинского артиллерийского обстрела приграничных районов Курской области. На фотографиях видны обломки от снарядов. Также Старовойт показал поврежденные деревья и воронки от ударов рядом с ними. По его словам, из-за атаки ВСУ в селах Крупец и Козино, а также в деревне Городище нарушено электроснабжение. В этих населенных пунктах проживают около 700 жителей.

В Курской области до 23 июля действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.