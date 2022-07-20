Появились кадры последствий обстрела района Курской области со стороны Украины

Губернатор Старовойт опубликовал кадры последствий артобстрела района Курской области

В сети появились кадры последствий украинского артиллерийского обстрела приграничных районов Курской области. Их публикует губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

На фотографиях видны обломки от артиллерийских снарядов. Также Старовойт показал поврежденные деревья и воронки от ударов рядом с ними.

По словам губернатора, из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селах Крупец и Козино, а также в деревне Городище нарушено электроснабжение. В этих населенных пунктах проживают около 700 жителей, добавил Старовойт.

ВСУ обстреляли приграничный Рыльский район Курской области утром в среду, 20 июля. Под огнем артиллерии находился пограничный пункт пропуска Крупец. Один из снарядов ВСУ взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище.

В Курской области до 23 июля действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.