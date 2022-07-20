Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились кадры последствий обстрела района Курской области со стороны Украины

Губернатор Старовойт опубликовал кадры последствий артобстрела района Курской области

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

В сети появились кадры последствий украинского артиллерийского обстрела приграничных районов Курской области. Их публикует губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

На фотографиях видны обломки от артиллерийских снарядов. Также Старовойт показал поврежденные деревья и воронки от ударов рядом с ними.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

По словам губернатора, из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селах Крупец и Козино, а также в деревне Городище нарушено электроснабжение. В этих населенных пунктах проживают около 700 жителей, добавил Старовойт.

ВСУ обстреляли приграничный Рыльский район Курской области утром в среду, 20 июля. Под огнем артиллерии находился пограничный пункт пропуска Крупец. Один из снарядов ВСУ взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище.

В Курской области до 23 июля действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
На Украине выявили 45 каналов незаконной переправки призывников за границу
Минобороны отчиталось об уничтожении МиГ-29 и Су-25 ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении установки комплекса Harpoon под Одессой
Минобороны отчиталось об ударе по пункту морпехов под Одессой
Россиян захотели ограничить в покупке иностранных акций
Выявлена способность сосудов «запоминать» инсульт
В центре Москвы у женщины украли украшения на миллион рублей
Футболист сборной Украины перейдет из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
Турция захотела платить России за нефть и газ в лирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.