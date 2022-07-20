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Женщина подверглась нападкам в сети за откровенный наряд на детском празднике

Британка Ракель Дикуру подверглась нападкам за платье с декольте на детском празднике

Фото: @that_eco_lady

Жительница Тонбриджа, Великобритания, Ракель Дикуру подверглась нападкам в сети за чересчур откровенный образ на детском празднике. Об этом пишет The Sun.

Сестра героини материала опубликовала в соцсетях видео, в котором Дикуру разрезает торт в честь семилетия своего сына Алекса. На размещенных кадрах 37-летняя британка запечатлена в миди-платье с открытыми плечами и декольте, которое частично оголило ее грудь.

Женщина отметила, что на мероприятии никто не заметил ее вырез и не счел ее наряд постыдным. Тем не менее пользователи сети принялись критиковать вульгарный, по их мнению, наряд матери. «Как можно было так одеться на детский праздник? Она явно ищет одинокого отца», «Она нарядилась так для того, чтобы на ее смотрели», «Хотела привлечь к себе внимание», — писали юзеры.

В мае жительница Калифорнии Нина Осегеда дважды получила выговор на работе за свои пышные формы, при этом не нарушив корпоративный дресс-код. Женщина пришла в офис в синем платье-футляре длиной до колен и классических туфлях. Автор публикации пожаловалась, что столкнулась с негативными комментариями коллег и начальства из-за своих объемных от природы форм, подчеркнутых нарядом.

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Полина Гераскина
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