Россиян предупредили об опасном свойстве сахара и сравнили его с алкоголем

Диетолог Киселева предупредила, что сахар вызывает привыкание наравне с алкоголем

Сахар, как и любые простые углеводы, вызывает привыкание наравне с алкоголем, предупредила диетолог, врач превентивной и антивозрастной медицины Анна Киселева. Об опасном свойстве популярного продукта она предупредила россиян в беседе с «МК Санкт-Петербург».

По словам врача, зависимость от сахара возникает из-за того, что при попадании в организм с едой глюкоза связывается с рецепторами, которые посылают в мозг сигнал о вкусе сладкого. Это, в свою очередь, провоцирует выработку «гормонов счастья» — дофамина и серотонина, и, как следствие, настроение быстро улучшается. «Получается, что сладкое вызывает искусственное ощущение удовольствия», — пояснила Киселева.

Диетолог уточнила, что в результате у человека формируется привычка есть сладкое, чтобы избавиться от стресса, усталости или снизить уровень тревоги, из-за которых уровень дофамина и серотонина в организме всегда сильно понижается. По мнению Киселевой, вследствие того, что «заедание проблем» — один из самых простых и доступных способов улучшить настроение, человек при малейших неприятностях начинает тянуться к шоколаду, выпечке и крепким напиткам.

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