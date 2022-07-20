Тигр набросился на мотоциклистов и утащил одного из них в лес

India Times: в Индии тигр сбил двоих мужчин с мотоцикла и утащил одного из них в лес

Тигр напал на двоих мужчин, ехавших на мотоцикле мимо заповедника «Корбетт» в индийском штате Уттаракханд, и утащил одного из них в лес. Об этом сообщает India Times.

25-летний Афсарул и его друг Мохаммад Анас возвращались на мотоцикле в свою деревню из города Найнитал. Неожиданно из придорожных кустов выскочил тигр, сбил мотоциклистов на землю и набросился на них. Анасу удалось отбиться от хищника, но его друга тигр утащил в джунгли.

Анас побежал в полицейский участок и сообщил о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов. «Тигр неожиданно напал на нас, когда мы возвращались домой. Мы потеряли равновесие и упали с мотоцикла. Я увидел, что тигр схватил его и утащил в джунгли», — рассказал индиец.

На месте происшествия полицейские обнаружили сумку и окровавленный мобильный телефон. Вещи лежали в 50 метрах от шоссе. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском жертвы нападения.

После произошедшего полиция призвала мотоциклистов, которые проезжают по этой трассе, быть бдительными, а также усилила патруль в этой местности. На месте работают три группы сотрудников Департамента лесного хозяйства. Спасатели расчищают путь сквозь джунгли при помощи тракторов.

Ранее сообщалось, что ставшая людоедом тигрица растерзала пасшего скот подростка вблизи города Лакхимпур в индийском штате Уттар-Прадеш. Позже его полусъеденное тело нашли в лесу.

