Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Тигр набросился на мотоциклистов и утащил одного из них в лес

India Times: в Индии тигр сбил двоих мужчин с мотоцикла и утащил одного из них в лес

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Тигр напал на двоих мужчин, ехавших на мотоцикле мимо заповедника «Корбетт» в индийском штате Уттаракханд, и утащил одного из них в лес. Об этом сообщает India Times.

25-летний Афсарул и его друг Мохаммад Анас возвращались на мотоцикле в свою деревню из города Найнитал. Неожиданно из придорожных кустов выскочил тигр, сбил мотоциклистов на землю и набросился на них. Анасу удалось отбиться от хищника, но его друга тигр утащил в джунгли.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Анас побежал в полицейский участок и сообщил о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов. «Тигр неожиданно напал на нас, когда мы возвращались домой. Мы потеряли равновесие и упали с мотоцикла. Я увидел, что тигр схватил его и утащил в джунгли», — рассказал индиец.

На месте происшествия полицейские обнаружили сумку и окровавленный мобильный телефон. Вещи лежали в 50 метрах от шоссе. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском жертвы нападения.

После произошедшего полиция призвала мотоциклистов, которые проезжают по этой трассе, быть бдительными, а также усилила патруль в этой местности. На месте работают три группы сотрудников Департамента лесного хозяйства. Спасатели расчищают путь сквозь джунгли при помощи тракторов.

Ранее сообщалось, что ставшая людоедом тигрица растерзала пасшего скот подростка вблизи города Лакхимпур в индийском штате Уттар-Прадеш. Позже его полусъеденное тело нашли в лесу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Путин предложил запустить «Северный поток-2»
Мужчина в нижнем белье попал в прямой эфир и насмешил зрителей
Финляндия ужесточила ограничения в отношении россиян
В Кремле ответили на вопрос о формате прямой линии с Путиным
Австралийская теннисистка-чемпионка отреагировала на каминг-аут Касаткиной
В Германии назвали способ избежать энергокризиса
Netflix лишился почти миллиона платных подписчиков
Хайди Клум попала в объектив папарацци в бикини и восхитила фанатов
Посольство России заявило о стремлении США «раскочегаривать» конфликт на Украине
Посольство в США заявило о возвращении Россией мира на территории Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.