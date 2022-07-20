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Постпред США при ООН заявила о мешающих влиянию Вашингтона долгах

Постпред США при ООН заявила о мешающих влиянию Вашингтона долгах перед организацией

Фото: Lev Radin / Global Look Press

Долги Вашингтона перед ООН мешают проецированию влияния США в организации. Об этом заявила постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

По словам представителя, США пытаются стыдить за задолженности, что сильно влияет на способность американской стороны воздействовать на деятельность ООН. «Так что нам, действительно, надо решить эту проблему, если мы хотим быть способными соперничать с нашими противниками», — сказала она.

Гринфилд отметила, что Вашингтон, оставляя свободными некоторые ниши в ООН, фактически создает пространство для Китая. «Они (КНР — прим. "Ленты.ру") занимают любое освободившееся место, которое мы оставляем. Это касается кадрового комплектования ООН, финансирования программ по работе молодых сотрудников. У китайцев более 400 этих молодых людей в ООН», — заключила постпред.

В январе в постпредстве России при ООН заявили, что США остаются самым крупным должником в бюджеты Всемирной организации. По словам российской стороны, это создает трудности для работы секретариата.

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Анжелика Бережная
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