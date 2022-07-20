Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожье оценили сроки продвижения на линии соприкосновения

Член ВГА Рогов заявил, что продвижение в Запорожье начнется после освобождения Донбасса

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов оценил сроки продвижения на линии соприкосновения. Он отметил, что оно начнется только после полного освобождения территории Донбасса, передает ТАСС.

По словам чиновника, в настоящее время основной задачей является закрытие большого донбасского котла.

Рогов заявил, что линия соприкосновения не сдвигается в течение трех месяцев, однако присутствуют локальные успехи. Он добавил, что украинские военные предпринимали попытки контратаки, которые не увенчались успехом, после чего группы военной разведки выдвинулись для оценки обстановки.

Ранее член главного совета ВГА сообщил, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли закрепиться на позициях в Запорожской области с помощью советских укреплений.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о практически неисчерпаемых ресурсах России
Побывавшие в Финляндии россияне пожаловались на евро по 120 рублей
В Китае заявили о «пропагандистском трюке» США
Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина
Парень заказал запчасти для лодки и обнаружил в посылке пикантную находку
Объяснены причины гибели дельфинов в Черном море
В Японии заявили о трудном выборе немцев из-за Украины
Побывавшая в Турции россиянка раскрыла способ избежать обмана в магазинах
В Китае ответили на претензии США из-за России
Перечислены самые желанные для командировок города России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.