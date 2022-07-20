В Запорожье оценили сроки продвижения на линии соприкосновения

Член ВГА Рогов заявил, что продвижение в Запорожье начнется после освобождения Донбасса

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов оценил сроки продвижения на линии соприкосновения. Он отметил, что оно начнется только после полного освобождения территории Донбасса, передает ТАСС.

По словам чиновника, в настоящее время основной задачей является закрытие большого донбасского котла.

Рогов заявил, что линия соприкосновения не сдвигается в течение трех месяцев, однако присутствуют локальные успехи. Он добавил, что украинские военные предпринимали попытки контратаки, которые не увенчались успехом, после чего группы военной разведки выдвинулись для оценки обстановки.

Ранее член главного совета ВГА сообщил, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли закрепиться на позициях в Запорожской области с помощью советских укреплений.