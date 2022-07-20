Глава МИД Бельгии посетила Крым по российской визе

Новая глава МИД Бельгии Лябиб в 2021 году посетила Крым по российской визе

Новая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в 2021 году посетила Крым по российской визе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на украинские СМИ.

Как стало известно, 24 июля 2021 года Лябиб опубликовала в соцсетях сообщение о приезде в Севастополь. Тогда она не ответила напрямую на вопрос, какую именно страну посетила — Россию или Украину. «Чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза», — отметила она.

Аджа Лябиб — бывшая ведущая бельгийского телеканала RTBF. О ее назначении 15 июля сообщил представитель правящей коалиции Бельгии Жорж-Луи Буше.

В марте постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала возможность признания Крыма российским. Она заявила, что не может предсказать, какой будет реакция Вашингтона, если на такой шаг решится пойти Киев.