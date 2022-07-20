Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Создан научившийся самостоятельно ходить робот-собака

В MPI-IS разработали научившегося самостоятельно ходить за час робота

Фото: Felix Ruppert, Alexander Badri-Sprowitz / Max Planck Institute

Команда ученых из Института интеллектуальных систем Общества имени Макса Планка (MPI-IS) создали робота-собаку, который научился самостоятельно ходить за час. Выводы работы описаны в журнале Machine Intelligence.

Инженеры вдохновлялись новорожденными животными, которые рождаются с отсутствием умения передвигаться, но уже имеют необходимые для этого нейроны спинного мозга. Они представили четырехногого робота, который обладал теми же рефлексами, что и животные, а также учился на ошибках. В итоге ему удалось обрести навык ходьбы всего за час.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября 2021
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря 2021

Таких результатов удалось добиться с помощью специальных датчиков, фиксирующих положение ног, а затем передающих информацию на компьютер. Вместе с тем в компьютере не было никаких данных о строении ног робота, поэтому ему приходилось самостоятельно выбирать варианты перемещения. Постепенно устройство смогло научиться ходить: программа корректировала различные параметры в случае ошибок и падений.

В марте сообщалось, что департамент пожарных Нью-Йорка закупил собак-роботов от компании Boston Dynamics для участия в поисково-спасательных операциях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин предложил запустить «Северный поток-2»
Мужчина в нижнем белье попал в прямой эфир и насмешил зрителей
Финляндия ужесточила ограничения в отношении россиян
В Кремле ответили на вопрос о формате прямой линии с Путиным
Австралийская теннисистка-чемпионка отреагировала на каминг-аут Касаткиной
В Германии назвали способ избежать энергокризиса
Netflix лишился почти миллиона платных подписчиков
Хайди Клум попала в объектив папарацци в бикини и восхитила фанатов
Посольство России заявило о стремлении США «раскочегаривать» конфликт на Украине
Посольство в США заявило о возвращении Россией мира на территории Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.