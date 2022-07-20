Создан научившийся самостоятельно ходить робот-собака

В MPI-IS разработали научившегося самостоятельно ходить за час робота

Команда ученых из Института интеллектуальных систем Общества имени Макса Планка (MPI-IS) создали робота-собаку, который научился самостоятельно ходить за час. Выводы работы описаны в журнале Machine Intelligence.

Инженеры вдохновлялись новорожденными животными, которые рождаются с отсутствием умения передвигаться, но уже имеют необходимые для этого нейроны спинного мозга. Они представили четырехногого робота, который обладал теми же рефлексами, что и животные, а также учился на ошибках. В итоге ему удалось обрести навык ходьбы всего за час.

Таких результатов удалось добиться с помощью специальных датчиков, фиксирующих положение ног, а затем передающих информацию на компьютер. Вместе с тем в компьютере не было никаких данных о строении ног робота, поэтому ему приходилось самостоятельно выбирать варианты перемещения. Постепенно устройство смогло научиться ходить: программа корректировала различные параметры в случае ошибок и падений.

В марте сообщалось, что департамент пожарных Нью-Йорка закупил собак-роботов от компании Boston Dynamics для участия в поисково-спасательных операциях.