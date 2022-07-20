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70 процентов богатых экосистем Мирового океана оказались под угрозой

Global Change Biology: потепление угрожает 70 процентам богатых экосистем Мирового океана

Фото: Davide Pischettola / Getty Images

Международная группа ученых обнаружила, что глобальное потепление ставит под угрозу существование морских организмов в 70 процентах районов Мирового океана с богатым биоразнообразием. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Global Change Biology.

По словам исследователей, исчезновение экосистем с высоким биоразнообразием связано с тем, что виды, живущие в этих регионах, обычно плохо приспособлены к реагированию на большие изменения температуры.

Используя метод сравнения экстремальных темпов потепления океана в прошлом и будущем, исследователи составили карту экосистем по всему миру, которые будут подвержены будущему изменению климата. Это помогло определить расстояния, на которые растениям и животным придется перемещаться, чтобы покинуть уязвимые районы. Оказалось, что во многих случаях для этого потребуется преодолевать большие расстояния, мигрируя далеко за пределы регионов, где виды эволюционировали и адаптировались.

Наиболее уязвимые морские сообщества содержат большинство видов кораллов, образующих рифы, которые обеспечивают средства к существованию для миллионов живых организмов, а также места обитания ламантинов.

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Александр Еникеев
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