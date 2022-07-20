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Названы способы выглядеть моложе своих лет с помощью одежды и аксессуаров

Блогерша Уорлинг: выглядеть моложе поможет резинка для волос на руке и шнурок вместо ремня

Кадр: hannahwarling / TikTok

Блогерша Ханна Уорлинг назвала способы выглядеть моложе своих лет с помощью одежды и аксессуаров. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает один миллион человек.

Для достижения данной цели инфлюэнсерша посоветовала сочетать «мамины» джинсы (джинсы с завышенной талией, свободные в области бедер и слегка сужающиеся от колен — прим. «Ленты.ру») с базовой футболкой, которую необходимо подвернуть до уровня талии. Кроме того, улучшить образ поможет резинка для волос. При этом, по словам девушки, ее следует не только использовать для создания прически, но и просто носить на руке.

В то же время Уорлинг предложила заменить ремень на брюках на шнурок для обуви. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как продевает его в шлевки и формирует бант с передней стороны штанов. Кроме того, блогерша завершила наряд кроссовками Nike Air Force 1 с низким воротником.

Ранее блогерша Карина назвала обувь, удешевляющую женский образ. По словам девушки, не следует приобретать ультрамодные дизайнерские изделия, поскольку они быстро перестают быть актуальными. Также она призвала отказаться от обуви, которая намеренно выглядит поношенной, старой и грязной.

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Алина Гостева
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