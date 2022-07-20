В Германии прокомментировали ситуацию с турбинами для «Северного потока»

Депутат бундестага Шмидт направит запрос в правительство ФРГ о турбинах «Северного потока»

Депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт высказался о ситуации с турбинами для газопровода «Северный поток». Его слова приводит РИА Новости.

Шмидт прокомментировал ситуацию с «Северный потоком» и заявил, что направит запрос в правительство ФРГ о турбинах для газопровода.

«Я планирую направить правительству депутатский запрос в связи с кризисной ситуацией с турбинами для газопровода и выяснить, какие выводы были сделаны правительством и какие шаги предприняты, дабы избежать подобного кризиса в будущем. Непродуманная санкционная политика в очередной раз показала свою полнейшую несостоятельность», — подчеркнул он.

Ранее Шмидт назвал способ избежать энергокризиса. По его мнению, российский газ позволит не допустить критической ситуации в стране.