Путин отметил усилия Турции в переговорах по экспорту украинского зерна

Путин заявил, что Турция многое сделала для достижения договоренностей по экспорту зерна

Президент России Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса рассказал о переговорах по экспорту украинского зерна, отметив большие усилия турецкой стороны в данном вопросе, сообщает РИА Новости.

«Я уже говорил о том, что Турецкая Республика и лично президент Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна, но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано», — заявил глава государства.

Он считает, что необходимо снять имеющиеся ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна. По его словам, таковой была изначальная договоренность с международными организациями и никто не имел каких-либо возражений на этот счет, в том числе США.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорном процессе, посвященному экспорту зерна из страны. Киев надеется на подписание соглашения по этому вопросу.