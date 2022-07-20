Президент России Путин призвал США снять санкции на зерно для стабилизации мирового рынка

США должны снять все ограничения на экспорт российского зерна, если они хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия, заявил российский президент Владимир Путин по итогам рабочего визита в Иран, пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон фактически снял санкции на поставки российских удобрений на мировой рынок. Путин назвал условия стабилизации мирового рынка продовольствия. «Если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна», — призвал глава государства.

Путин добавил, что экспортный потенциал России — 30 миллионов тонн зерновых. «По результатам текущего года будет 50», — добавил он.

Ранее Путин отметил усилия Турции в переговорах по экспорту украинского зерна. 13 июля Россия и Украина договорились о центре для контроля вывоза зерна. С таким заявлением выступило Минобороны Турции.