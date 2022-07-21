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Последствия удара шестью ракетами HIMARS сняли на видео

Avia.pro: военные зафиксировали одновременный удар шестью ракетами M142 HIMARS

Последствия удара сразу шестью ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS сняли на видео. Соответствующие кадры опубликовало агентство Avia.pro.

Военнослужащие зафиксировали одновременный удар сверхзвуковыми ракетами системы M142 HIMARS, в результате которого была поражена огромная площадь. По данным портала, в общей сложности количество боевых поражающих элементов от ракет превысило один миллион.

О месте, где именно были сняты кадры, не уточняется, однако американское вооружение оказалось с достаточно мощным разрушительным эффектом. При этом российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вполне справляются с перехватом ракет, отмечается в публикации.

20 июля стало известно, что США поставят Украине еще четыре РСЗО HIMARS. Также в новый пакет помощи от Вашингтона, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

В The Washington Post назвали большие поставки РСЗО HIMARS для Вооруженных сил Украины главным приоритетом лета и осени этого года для США и НАТО, однако отметили, что эффект от такой инициативы будет ощутим лишь следующей весной.

Варвара Кошечкина
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