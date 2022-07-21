Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине аннулировали телевизионные лицензии компании Ахметова

Нацсовет по ТВ и радио Украины аннулировал телевизионные лицензии «Медиа группы» Ахметова
Ринат Ахметов

Ринат Ахметов. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины аннулировал лицензии на вещание всех телеканалов, принадлежащих компании «Медиа Группа Украина», владельцем которой является богатейший человек страны Ринат Ахметов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Нацсовет принял решение без обсуждения. Власти остановили действие лицензий всех национальных и региональных вещателей, которыми владеет SCM (System Capital Management, принадлежащая Ахметову инвестиционная группа — прим. «Ленты.ру»).

В число лишенных лицензии телеканалов вошли «Украина», «Украина-24», «Футбол» и другие.

Ранее Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медиабизнеса. Свое решение он объяснил принятым в 2021 году законом, направленным на ограничение влияния олигархов. «Медиа Группа Украины» намерена передать все лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ украинским властям и прекратить работу онлайн изданий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России
В «VK Звонках» появилась новая функция
В России начались проблемы с углублением дна
В России усомнились в способности Европы заполнить газовые хранилища к зиме
Охваченную огнем свалку в российском городе сняли на видео
Кремль ответил на обвинения в шантаже в сфере газа
В России спрогнозировали падение цен на один тип жилья
Кремль отреагировал на метафору в адрес Путина про «главного пионервожатого»
Курс рубля упал
Разработана диагностика заболевания по слезам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.