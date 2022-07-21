На Украине аннулировали телевизионные лицензии компании Ахметова

Нацсовет по ТВ и радио Украины аннулировал телевизионные лицензии «Медиа группы» Ахметова

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины аннулировал лицензии на вещание всех телеканалов, принадлежащих компании «Медиа Группа Украина», владельцем которой является богатейший человек страны Ринат Ахметов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Нацсовет принял решение без обсуждения. Власти остановили действие лицензий всех национальных и региональных вещателей, которыми владеет SCM (System Capital Management, принадлежащая Ахметову инвестиционная группа — прим. «Ленты.ру»).

В число лишенных лицензии телеканалов вошли «Украина», «Украина-24», «Футбол» и другие.

Ранее Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медиабизнеса. Свое решение он объяснил принятым в 2021 году законом, направленным на ограничение влияния олигархов. «Медиа Группа Украины» намерена передать все лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ украинским властям и прекратить работу онлайн изданий.