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Москвичи бросились арендовать квартиры

ЦИАН: в июле спрос и цены на аренду квартир в Старой Москве выросли

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В июле 2022 года москвичи бросились снимать квартиры — спрос на аренду «однушек» и цены выросли в большинстве округов Старой Москвы. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Исключением стал только Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) — там специалисты отметили нулевую динамику цен на аренду однокомнатных квартир. При этом «двушки» в июле продолжили дешеветь в Восточном АО (минус 2 процента), Западном АО (минус 0,6 процента) и Южном АО (минус 0,4 процента). В Северном АО показатель не изменился, а в остальных округах ставки выросли — лидерами по росту цен на съемные двухкомнатные квартиры стали Центральный АО (плюс 3,9 процента) и Северо-Западный АО (плюс 3,6 процента).

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«В июле снижение ставок прекратилось, зафиксирован минимальный рост за счет увеличения спроса: интерес с подорожавших новостроек и "вторички" с дорогой ипотекой частично сместился на аренду жилья», — пояснила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина. По данным специалистки, средняя арендная ставка для «однушек» в Москве выросла на 1,4 процента, до 44,1 тысячи рублей в месяц, а для «двушек» — на 2,4 процента, до 73,6 тысячи рублей в месяц.

По оценкам аналитиков ЦИАН, спрос начал оживляться еще в мае. «Он был связан с перетоком спроса из сегмента покупки, где цены продолжали расти, а ставки по ипотеке находились на высоком уровне (особенно на "вторичке"). По итогам мая потенциальный спрос оказался на треть выше, чем в январе-апреле. В июне показатели были сопоставимы с майскими», — уточнила Лапшина.

Ранее риелторы назвали лето самым выгодным временем для аренды квартиры в Москве. По данным специалистов, в этот период съемное жилье всегда стоит дешевле на фоне роста предложения за счет увеличения числа вариантов, доступных на короткий срок. Однако эксперты спрогнозировали, что к осени аренда квартир в столице подорожает на 10 процентов.

Нина Ташевская
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