Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Off-White представил платье за десятки тысяч рублей с принтом в виде отходов

Итальянский бренд Off-White представил платье с коричневыми пятнами за 43,8 тысячи рублей

Фото: Off-White

Итальянский бренд уличной одежды Off-White представил вещь за десятки тысяч рублей с принтом в виде отходов. Соответствующий товар представлен на сайте люксового ретейлера Saks Fifth Avenue.

Речь идет о трикотажном мини-платье с длинным рукавом розового цвета, которое покрыто коричневыми пятнами разных размеров и форм. Отмечается, что принт на предмете гардероба создавался с помощью техники узелковой окраски ткани (tie dye). Стоимость указанного наряда составляет 800 долларов (43,8 тысячи рублей).

Пользователи сети не оценили нестандартный дизайн платья, о чем принялись писать в соцсетях. «Идеальное платье для бухалова. Пятна сока, кетчупа и заморских соусов только добавят ярких тонов в палитру», «Гулять с ребенком — самое то! Особенно после дождя!», «Что за уродство», «В этом можно маскироваться практически везде», — высказывались юзеры в комментариях группы «Отказала модная железа» «ВКонтакте».

В апреле люксовый бренд Balenciaga также представил коллекцию «грязной» одежды за десятки тысяч рублей. В ассортименте интернет-магазина появились мужские тренчи, спортивные костюмы и ботинки с имитацией пятен краски. Стоимость верхней одежды составляла около 265 тысяч рублей, худи и брюк — 85 тысяч, обуви — 88 тысяч.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена
Ветеринар оценил шансы спасенной медведицы на восстановление
В России заявили о стремительном обнулении отношений с Японией
Ценам на жилье в России предсказали снижение
Учительница строго отчитала забравшегося на веранду медведя и попала на видео
Под Херсоном раскрыли одну из крупнейших диверсионных групп СБУ
Врачи перечислили передающиеся через поцелуй опасные болезни
Президент Италии распустил парламент
Названа полезная нагрузка российского «Протона» вместо станции ExoMars
Прически из 1980-х годов вновь вернулись в моду благодаря популярному сериалу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.