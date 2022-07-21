Off-White представил платье за десятки тысяч рублей с принтом в виде отходов

Итальянский бренд Off-White представил платье с коричневыми пятнами за 43,8 тысячи рублей

Итальянский бренд уличной одежды Off-White представил вещь за десятки тысяч рублей с принтом в виде отходов. Соответствующий товар представлен на сайте люксового ретейлера Saks Fifth Avenue.

Речь идет о трикотажном мини-платье с длинным рукавом розового цвета, которое покрыто коричневыми пятнами разных размеров и форм. Отмечается, что принт на предмете гардероба создавался с помощью техники узелковой окраски ткани (tie dye). Стоимость указанного наряда составляет 800 долларов (43,8 тысячи рублей).

Пользователи сети не оценили нестандартный дизайн платья, о чем принялись писать в соцсетях. «Идеальное платье для бухалова. Пятна сока, кетчупа и заморских соусов только добавят ярких тонов в палитру», «Гулять с ребенком — самое то! Особенно после дождя!», «Что за уродство», «В этом можно маскироваться практически везде», — высказывались юзеры в комментариях группы «Отказала модная железа» «ВКонтакте».

В апреле люксовый бренд Balenciaga также представил коллекцию «грязной» одежды за десятки тысяч рублей. В ассортименте интернет-магазина появились мужские тренчи, спортивные костюмы и ботинки с имитацией пятен краски. Стоимость верхней одежды составляла около 265 тысяч рублей, худи и брюк — 85 тысяч, обуви — 88 тысяч.