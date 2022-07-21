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В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена

Президент США Байден начал принимать паксловид после положительного теста на COVID-19

Фото: Andrew Harrer / globallookpress.com

Президент США Джо Байден, сдавший положительный тест на COVID-19, находится в стабильном состоянии. Об этом рассказала официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщение опубликовано на официальном сайте.

О том, что Байден заразился коронавирусом, стало известно ранее. В Белом доме не уточнили, где американский лидер мог подхватить болезнь.

Лечение Байдена

Жан-Пьер сообщила, что американский лидер был дважды вакцинирован. Он изолирован в Белом доме, однако продолжит выполнять все свои обязанности дистанционно. Такой режим работы планируется сохранять, пока тесты президента на COVID-19 не станут отрицательными. Уточняется, что у Байдена легкие симптомы болезни и он начал принимать противовирусный препарат «Паксловид». На сайте медицинского регулятора США указывается, что лекарство назначают при высоком риске тяжелого течения болезни.

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Последний отрицательный тест на COVID-19 президент США сдавал во вторник, 19 июля. Белый дом пообещал ежедневно информировать о состоянии президента.

Новая пандемия

В конце июня Байден призывал Конгресс готовиться к новой пандемии и планировать бюджет, учитывая последствия коронавируса. По его словам, необходимо больше денег не только на вакцины для детей, но и на планирование второй пандемии. «Будет еще одна пандемия. Мы должны думать наперед. Вот почему нам нужны деньги», — объяснял президент.

Будет еще одна пандемия. Мы должны думать наперед

Джо Байденпрезидент США

О новой вспышке коронавируса также предупреждал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, новые вариации омикрон-штамма COVID-19 продолжают распространяться по миру, поэтому странам международного сообщества необходимо вернуть повсеместный масочный режим для борьбы с пандемией.

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Варвара Кошечкина
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