Стало известно о критическом состоянии брата Назарбаева

«Экспресс К»: брат Назарбаева Болат находится в больнице в критическом состоянии

Болат Назарбаев, младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, находится в больнице критическом состоянии. Как сообщает новостной портал «Экспресс К» со ссылкой на источники, брат экс-президента республики борется с раком, который осложнен пневмонией и тромбозом.

Состояние Болата Назарбаева, как пишет новостной портал, крайне тяжелое, усугубляет ситуацию диабет. Ранее он проходил лечение в Германии и Италии, но, несмотря на запреты врачей на длительные перелеты, его доставили в Казахстан в конце 2021 года.

В феврале 2022 года стало известно, что благотворительный фонд Болата Назарбаева перевел миллиард тенге на счет фонда «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана» — прим. Ленты.ру), основателем которого является нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев.