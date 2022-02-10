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Близкие Назарбаева начали переводить средства в фонд Токаева

Фонд младшего брата Назарбаева перевел миллиард тенге в фонд президента Токаева

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Благотворительный фонд «Салиқалы Ұрпақ» Болата Назарбаева, младшего брата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщил о переводе миллиарда тенге (175 миллионов рублей) на счета фонда «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»). Второй фонд в качестве реакции на беспрецедентные январские протесты основал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В заявлении фонда Назарбаева от имени его директора Касыма Касабекова говорится, что «в это трудное время всем следует объединиться вокруг президента страны и помочь народу». При этом сумма, переведенная в президентский фонд, равна той, что «Салиқалы Ұрпақ» потратил более чем за пять лет работы в сфере благотворительности.

Близкие и соратники Назарбаева начали активно жертвовать средства в адрес структуры действующего главы государства после его заявлений о том, что состоятельные граждане страны должны помочь властям решить острые социальные проблемы.

Крупнейший взнос в фонд «Народу Казахстана» в размере 10 миллиардов тенге внес Булат Утемуратов, находящийся на четвертом месте среди казахстанских олигархов по размеру состояния (3,5 миллиарда долларов). Бизнесмен ранее работал в администрации Назарбаева, в том числе был помощником и управляющим делами. Кроме того, 500 миллионов тенге (87,6 миллиона рублей) в фонд Токаева пожертвовал фонд самого Нурсултана Назарбаева.

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Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января на западе страны, но быстро распространились на остальные регионы. В процессе нормализации ситуации Токаев начал чистку руководства страны, в том числе избавился от большого количества родственников и соратников Назарбаева. Сам первый президент лишился всех постов и публично поддержал Токаева.

В своем выступлении 11 января Токаев назвал основной причиной начала протестов социальное расслоение. Также он рекомендовал богатым казахстанцам, разбогатевшим во время правления Назарбаева, делиться с народом на системной и регулярной основе.

Позднее президент указал, что 162 человека владеют половиной состояния Казахстана, а доходы половины населения страны не превышают 50 тысяч тенге (8780 рублей) в месяц. По его мнению, такая концентрация состояния в одних руках порождает в обществе депрессию и неверие в будущее.

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Платон Щукин
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