Россиянам рассказали о возможных осложнениях после COVID-19

Терапевт Звонков предупредил россиян о воздействии COVID-19 на сосуды и легкие человека

Врач-терапевт Андрей Звонков проинформировал россиян, переболевших COVID-19 год назад, о возможных осложнениях и дал рекомендации по восстановлению. Об этом сообщает РИА Новости.

Звонков пояснил, что во второй половине 2021 года в России доминировал штамм коронавируса «дельта», который повлек за собой много смертей, а также оставил различные осложнения у переболевших им людей. По словам врача, в первую очередь инфекция воздействовала на сосуды и легкие человека. Он рассказал, что вирус распространялся по всему организму, поражая различные участки, органы и ткани.

Перспектива столкнуться с осложнениями, а также их тяжесть и общий характер, зависит от продолжительности и протекания заболевания у пациента. Звонков подчеркивает, что все последствия носят исключительно индивидуальный характер. «Кому-то не повезло, у кого-то развились полиорганные проблемы, по всем системам ударило», — отметил терапевт.

В качестве рекомендаций врач посоветовал регулярно проходить медицинские обследования и диспансеризацию, а в некоторых случаях, по его мнению, будет необходимо прибегнуть к курсам реабилитации. Они включают в себя занятия физкультурой, физиотерапию и поездки на оздоровительные курорты.

Звонков рассказал о важности вакцинации и ревакцинации для всех переболевших COVID-19. «Если нет противопоказаний, отводов, аллергии на прививку, ее надо сделать. Если уже прививался раньше, надо ревакцинироваться, напомнить иммунитету, что был такой вирус, что он может вернуться, что он никуда не делся, циркулирует, модифицируется», — добавил он.

Ранее британские ученые выявили, что у людей старше 52 лет, которые переболели COVID-19, в два раза выше риск заболеть депрессией и тревожным расстройством.

