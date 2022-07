COVID-19 повысил риск депрессии и тревоги у пожилых

PNAS: у людей старше 52 лет COVID-19 усилил симптомы депрессии и тревожности

Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании выяснили, что у взрослых старше 52 лет, переболевших COVID-19, в два раза выше вероятность развития проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и повышенная тревожность. Статья авторов работы опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты проанализировали данные о 5146 взрослых в возрасте от 52 до 74 лет, которые участвовали в долговременном исследовании старения. Результаты обследования, проведенного в июне-июле 2020 года, показали, что 49 процентов пожилых людей, вероятно перенесшие инфекцию COVID-19, имели клинические симптомы депрессии, в то время как среди людей без инфекции такие симптомы наблюдались у 22 процентов.

Симптомы длились до шести месяцев после предполагаемого начала инфекции и усиливались, поскольку вторая оценка, проведенная в период с ноября по декабрь 2020 года, показала, что частота депрессии и тревоги среди пожилых людей с вероятной инфекцией составляла 72 и 13 процентов соответственно, по сравнению с 33 и 7 процентами у лиц без инфекции. Это сопровождалось ухудшением качества жизни, обостренным чувством одиночества и финансовыми трудностями.

Авторы отмечают несколько недостатков работы. Так, главным критерием вероятного заражения COVID-19 являлись симптомы, о которых сообщали сами участники, что не подтверждалось лабораторным тестом. Поэтому не все добровольцы, состояние которых было классифицировано как возможный случай коронавирусной инфекции, могли действительно заразиться. Также ученые не определяли длительность самих симптомов.