Губернатор Дрозденко: на Выборгской нефтебазе произошел хлопок, пострадавших нет

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на Выборгской нефтебазе произошел хлопок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дрозденко подчеркнул, что данные об атаке беспилотника на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. Он уточнил, что в здании старой нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств.

«Пострадавших, угрозы или пожара нет», — добавил он.

Ранее Telegram-каналы сообщили о взрывах в Ленинградской области. Сообщалось, что после них в районе местной нефтебазы начался пожар. Были видны столб дыма и возгорание. Также сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.