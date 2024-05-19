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04:48, 19 мая 2024Россия

На Выборгской нефтебазе произошел хлопок

Губернатор Дрозденко: на Выборгской нефтебазе произошел хлопок, пострадавших нет

Фото: Telegram-канал Shot

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на Выборгской нефтебазе произошел хлопок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дрозденко подчеркнул, что данные об атаке беспилотника на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. Он уточнил, что в здании старой нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств.

«Пострадавших, угрозы или пожара нет», — добавил он.

Ранее Telegram-каналы сообщили о взрывах в Ленинградской области. Сообщалось, что после них в районе местной нефтебазы начался пожар. Были видны столб дыма и возгорание. Также сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.

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      Марина Совина
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