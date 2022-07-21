На Украине задержали притворившихся военными продавцов оружия и наркотиков

ГБР Украины задержала группу, продававшую оружие и наркотики под видом военнослужащих

На Украине задержали продавцов наркотиков и оружия, которые действовали под видом военнослужащих. Об этом в Telegram сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) республики.

По данным Госбюро, участники группировки, один из которых иностранец, притворялись военными, используя форменную одежду и передвигаясь на автомобиле с опознавательными знаками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Злоумышленников ГБР и Нацполиция остановили на границе Донецкой и Днепропетровской областей. «В транспортных средствах правоохранители обнаружили и изъяли пулемет РПК, две гранаты РГД-5, более 500 патронов калибров 5.45 и 7.62. Также у псевдовоенных нашли наркотическое вещество, предварительно это психотропное вещество альфа-PVP», — говорится в сообщении.

В отношении участников группировки возбудили уголовное дело по двум статьям, им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее пленный боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук рассказал, что украинские военнослужащие массово употребляют наркотические вещества. Продают их, по словам мужчины, местные таксисты, которых «крышуют» сотрудники МВД.