На Украине задержали притворившихся военными продавцов оружия и наркотиков
На Украине задержали продавцов наркотиков и оружия, которые действовали под видом военнослужащих. Об этом в Telegram сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) республики.
По данным Госбюро, участники группировки, один из которых иностранец, притворялись военными, используя форменную одежду и передвигаясь на автомобиле с опознавательными знаками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Злоумышленников ГБР и Нацполиция остановили на границе Донецкой и Днепропетровской областей. «В транспортных средствах правоохранители обнаружили и изъяли пулемет РПК, две гранаты РГД-5, более 500 патронов калибров 5.45 и 7.62. Также у псевдовоенных нашли наркотическое вещество, предварительно это психотропное вещество альфа-PVP», — говорится в сообщении.
В отношении участников группировки возбудили уголовное дело по двум статьям, им грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее пленный боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук рассказал, что украинские военнослужащие массово употребляют наркотические вещества. Продают их, по словам мужчины, местные таксисты, которых «крышуют» сотрудники МВД.