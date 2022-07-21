Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Токаев предложил соседям договориться о границах

Глава Казахстана Токаев предложил создать площадку по делимитации границ в Средней Азии

Фото: сайт Президента Республики Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать экспертную площадку по делимитации границ в Средней Азии. Об этом он заявил на консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате, передает ТАСС.

По его словам, Казахстан — единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы. Именно поэтому глава страны предложил помочь соседним республикам договориться о взаимоприемлемых подходах к определению границ.

«К этой работе должны быть привлечены опытные юристы, картографы, пограничники и другие специалисты», — сказал Токаев. Он также добавил, что Совет министров иностранных дел может возглавить координацию новой площадки.

Ранее Армения создала комиссию по решению пограничного конфликта с Азербайджаном, вице-премьер страны Мгер Григорян возглавил новый орган. В ответ Баку создал аналогичную комиссию, председателем которой стал вице-премьер Шахин Мустафаев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил об «открытой двери» для переговоров с Украиной
Трое россиян отравились неизвестным веществом и умерли
После списка «грехов России» Медведев опубликовал список «Их грехи»
Устроившие стрельбу из автомата Калашникова в Москве попали на видео
Угрожавшее безопасности России такси получило штраф на миллиард долларов
Португалия отказалась поддерживать план ЕК по экономии газа
На Украине впервые применили сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра объявлен в Москве
Артист «Кривого зеркала» рассказал о невежливом поведении звезды Comedy Club
Великобритания ввела новые санкции на импорт угля и нефти из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.