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В Азербайджане создали комиссию по делимитации границы с Арменией

Президент Азербайджана Алиев создал госкомиссию по делимитации границы с Арменией

Фото: Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по делимитации границы с Арменией. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно подписанному документу, председателем комиссии стал вице-премьер Шахин Мустафаев. В ее состав также вошли представители нескольких ведомств, главы исполнительных властей ряда районов и вице-премьер Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.

Отмечается, что кабинету министров страны поручили создать секретариат госкомиссии и постоянной экспертной группы, состоящей из специалистов соответствующих госорганов.

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Ранее сообщалось, что аналогичная комиссия по вопросам делимитации государственной границы была создана в Армении. Новый орган, который сосредоточится на решении приграничного конфликта, возглавил вице-премьер республики Мгер Григорян.

22 мая в Брюсселе состоялась очередная трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана. Позднее Мишель заявил, что в ближайшие недели Ереван и Баку продолжат переговоры по будущему мирному договору на уровне министров иностранных дел.

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Георгий Нестеров
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