СБУ предъявила обвинения приговорившему к смерти наемников в ДНР судье

СБУ предъявила обвинения судье из ДНР, который приговорил к смерти иностранных наемников

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение судье из Донецкой народной республики (ДНР), который приговорил к смертной казни трех иностранных наемников. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале украинского ведомства.

Речь идет о судье Верховного суда ДНР, который рассматривал дело 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Их признали виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти.

«Своим приговором псевдосуд террористической организации "ДНР" нарушил нормы международного законодательства. А именно: требования дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов», — говорится в сообщении спецслужб.

Уголовное дело, как отмечают в СБУ, было возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны. Утверждается, что пленные являлись комбатантами и их право на жизнь было грубо нарушено.

Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что власти республики не получали от иностранных держав никаких официальных обращений по поводу судьбы наемников. Все они ожидают рассмотрения апелляции.