Ивлеева показала новую квартиру Элджея

Телеведущая Анастасия Ивлеева показала интерьер новой квартиры своего бывшего мужа Элджея

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева показала интерьер новой квартиры бывшего мужа, рэп-исполнителя Элджея. Внимание на опубликованное на Youtube-канале звезды видео обратил внимание Starhit.

Интерьер выполнен преимущественно в серых тонах. В гостиной музыкант разместил диван и проектор. Комната отделена от других помещений плотной шторой. По мнению Ивлеевой, такое интерьерное решение оказалось удачным. «Блин! Вау! Господи, это что-то невероятное!» — восхищалась звезда.

По всей квартире рэпер развесил картины. По словам блогера, Элджей перевез их из общего офиса, а также из загородного дома, где они жили вместе в период брака. В ванной комнате Ивлеева продемонстрировала большое зеркало с подсветкой, а также пятиугольную ванную. Кроме того, она показала гардеробную, кухню и спальню музыканта.

Телеведущая отметила, что жилье Элджея показалась ей очень стильным. «Честно говоря, я думала, ничто не сможет переплюнуть мою квартиру в Хамовниках. Скажу, что Элджеич тут сделал какой-то невероятный "гоу"», — поделилась Ивлеева с подписчиками.

Ранее в июне бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Татьяна Котова показала новую квартиру в Москве в парижском стиле. В гостиную певица установила большой светлый диван, помещение от кухни она отделила зеркальной колонной.