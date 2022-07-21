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Стало известно о сработавших в Херсоне системах ПВО

ТАСС: в Херсоне прогремела серия взрывов

Фото: Ministry of Defence of the Russi / Twitter.com / Global Look Press

В Херсоне прогремела серия громких взрывов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Уточняется, что разрывы раздавались около 22:40 по московскому времени. По предварительным данным оперативных служб Херсонской области, в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее 20 июля власти Херсона сообщили, что российские средства ПВО сбили десять ракет, выпущенных Киевом по городу. Уточнялось, что система сработала над городом в 04:30.

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Марина Совина
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