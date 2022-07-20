В Херсоне сообщили о десяти сбитых российскими ПВО украинских ракетах

Власти Херсона сообщили, что российские ПВО сбили 10 выпущенных Киевом по городу ракет

Власти Херсона сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет, выпущенных Киевом по городу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Херсона.

Сообщается, что система ПВО сработала над городом в 04:30.

19 июля местные власти сообщили о ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Киевские силовики выпустили шесть ракет, пять из них были уничтожены ПВО, одна упала в районе Антоновского моста.

В администрации отметили, что мост продолжает функционировать, он получил незначительные повреждения. В результате попадания никто не пострадал.