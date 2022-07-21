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69-я параллель

Житель Диксона раскрыл состояние живущего четыре дня с банкой в пасти медведя

Житель Диксона Калашников заявил о плохом состоянии медведя, застрявшего языком в банке

Кадр: телеграм-канал «RT на русском»

Застрявший языком в консервной банке из-под сгущенки белый медведь в поселке Диксон чувствует себя плохо. Об этом сообщил житель поселка Дмитрий Калашников, автор первого видео с животным. Слова Калашникова приводит RT в своем Telegram-канале.

По заявлению жителя Диксона, состояние медведя ухудшается — животное не ело и не пило четыре дня, у него трясутся задние лапы, медведь сильно исхудал.

«Он лежит в камнях. Уже худой, видно — кожа висит, ножки трясутся задние. Четыре дня не ел, не пил — конечно, ему тяжко», — раскрыл состояние медведя местный житель.

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Кадры с животным, которое пришло за помощью к людям в поселок Диксон, появились в сети 20 июля. Медведь хотел съесть сгущенку, но застрял языком в металлической банке. На помощь обессиленному белому медведю отправили специалистов из Москвы. В их числе — главный ветеринарный врач Московского зоопарка.

Ранее сообщалось, что они прибыли в Норильск, но из-за погоды не могут вылететь в Диксон. Для животного подготовили специальную транспортировочную клетку и 50 килограммов рыбы.

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Валерий Розенберг
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