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В США сообщили о способном изменить ход конфликта на Украине оружии

MWM: передача России иранских дронов может существенно изменить ход конфликта на Украине
Shahed 129

Shahed 129. Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская разведка сообщает о желании российских военных укрепить свои позиции на Украине за счет беспилотников из Ирана. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) являются ведущей силой Ирана, а боевого опыта в применении высокоэффективных беспилотников-невидимок у страны больше, чем у любой другой. В частности, БПЛА прошли обширные испытания в Сирии и Ираке, совершив тысячи вылетов. Кроме того, Иран является единственной страной, которая успешно испытала беспилотники-невидимки типа «летающее крыло» в боевых условиях.

По мнению автора статьи, получение Россией иранских дронов может стать переломным моментом в украинском конфликте. При этом MWM допускает, что из-за уровня сложности техники к операциям подключатся иранские военные. Помимо этого передача БПЛА может значительно повысить престиж иранских беспилотных программ, а также подогреть иностранный интерес к новым закупкам, заключает автор материала.

Ранее издание The Drive сообщило, что среди имеющихся в распоряжении Ирана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Россию могли бы заинтересовать дроны-камикадзе. В публикации утверждается, что рой небольших беспилотников может использоваться для выявления местоположения объектов противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

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Марина Совина
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