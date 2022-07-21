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Вьетнам возмутился действиями КНР у Парасельских островов

МИД Вьетнама возмутился военными маневрами КНР у Парасельских островов

Фото: Yin Zheng / globallookpress.com

Военные маневры КНР у Парасельских островов нарушают суверенитет Вьетнама и создают напряжение в Восточном (Южно-Китайском) море. Заместитель официального представителя МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Тху Ханг возмутилась действиями китайской стороны, передает Phapluat.

«Мы решительно выступаем против любых действий, нарушающих суверенитет Вьетнама над архипелагами Хоангша (Парасельские острова) и Чыонгша (Спратли)», — сказала дипломат, отреагировав на проведение Пекином с 16 по 20 июля военно-морских учений в непосредственной близости от островов.

По словам Тху Ханг, действия китайской стороны противоречат «духу совместной декларации о правилах поведения сторон в Восточном море». Они не только усложняют текущую ситуацию, но и не способствует переговорному процессу между КНР и АСЕАН по выработке кодекса поведения сторон в Восточном море.

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Ранее Министерство национальной обороны Вьетнама подписало пакт о «взаимной логистической поддержке» с Индией на фоне споров с КНР из-за Парасельских островов и островов Спратли в Южно-Китайском море. Соглашение позволит индийским военным кораблям и самолетам заправляться топливом и получать другую поддержку на вьетнамских объектах. То же касается вьетнамских судов и самолетов, заходящих в индийские порты. Это первый случай, когда Ханой подписал подобный пакт с какой-либо страной.

Острова двух архипелагов — Парасельского и Спратли — по большей части необитаемы, но окружающие воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти. Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.

В августе прошлого года Управление морской безопасности КНР заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Речь идет об акваториях Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.

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Анжелика Бережная
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