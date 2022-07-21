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Консул рассказал о проверке Норвегией грузов для Баренцбурга

Генконсул заявил, что Норвегия проверяет российские грузы на наличие «санкционных товаров»

Фото: AGAMI / P. Morris / www.imago-images.de / Global Look Press

Генеральный консул России на Шпицбергене Андрей Чемерило рассказал о проверке Норвегией грузов для Баренцбурга на наличие «санкционных товаров». Его слова передает РИА Новости.

Как заявил Чемерило, в ходе диалога между МИД двух стран был найден способ доставки грузов треста «Арктикуголь» через территорию континентальной Норвегии, который приемлем для обеих сторон. Так, норвежский автоперевозчик забирает грузы на территории России, перевозит их через границу в пункте пропуска «Борисоглебск–Стурскуг» и затем следует с ними до порта Тромсе. Там грузы помещают на норвежский контейнеровоз, который идет до порта Баренцбург.

При этом все грузы, пересекающие границу Норвегии, досматриваются таможней страны на границе в обычном режиме, в том числе и на наличие «санкционных товаров».

Очередная заявка «Арктикугля» на доставку груза на Шпицберген была согласована 13 июля. Генконсул заверил, что вопрос шпицбергенского транзита держат на контроле.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций. Однако позже норвежские власти все же пропустили российские контейнеры, их доставила норвежская компания-перевозчик.

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Марина Совина
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