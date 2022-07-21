Тело пенсионера 20 дней пролежало незамеченным в коммуналке в центре Москвы

Жильцы коммуналки на Земляном валу в Москве 20 дней не замечали умершего пожилого соседа

В коммунальной квартире на Земляном Валу в центре Москвы нашли тело одного из пожилых жильцов. 63-летний мужчина скончался около 20 дней назад, все это время он пролежал в своей комнате, однако соседи не замечали этого, пишет «Московский комсомолец».

Одна из жительниц коммуналки в какой-то момент пожаловалась другим обитателям жилища на неприятный запах на лестничной клетке. Соседи умершего мужчины ничего не заподозрили, но все же решили проверить его комнату, в которой обнаружили тело пенсионера.

Сотрудники полиции начали проверку, чтобы установить истинную причину смерти москвича.

18 июля в другой коммуналке на Земляном Валу нашли мумифицированное тело пенсионера. Отмечалось, что мужчина скончался еще около шести лет назад, но все это время соседи не обращали на это никакого внимания. По предварительной версии, смерть пожилого мужчины была не насильственной — он мог скончаться от острой сердечно-сосудистой недостаточности.