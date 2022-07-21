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Во Владикавказ вернулись шмели и ласточки

В Северной Осетии улучшилась экология после закрытия завода «Электроцинк»

Фото: Sergei Afanasev / Shutterstock

Власти Северной Осетии сообщили об улучшении экологии после закрытия металлургического завода «Электроцинк». Об этом сообщает ТАСС.

Предприятие было остановлено в 2018 году после серьезного пожара. «Даже невооруженным глазом заметно, что состояние атмосферного воздуха улучшилось, легче дышать стало. У нас пропали желтые облака, все пылевые облака. Травяной покров совершенно другой стал, растительность в районе завода улучшилась», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Виталий Кокоев.

Он также рассказал, что во Владикавказ вернулись ласточки, воробьи и шмели, которых не видели в городе несколько лет. По словам министра, в реке Собачья Балка все еще фиксируется наличие тяжелых металлов. Он уточнил, что на протяжении всей 100-летней работы завода вредные вещества попадали в сточные воды предприятия.

В октябре 2018 года в одном из цехов «Электроцинка» произошел крупный пожар, после чего было принято решение о консервации всего предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тысячей работников.

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Варвара Кошечкина
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