Постпред России назвал цель уничтожения западного оружия на Украине

Постпред при ОБСЕ Лукашевич: Россия будет уничтожать все западное оружие на Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отечественные ВС будут уничтожать все западное вооружение, ввозимое на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва опасается, что оружие будет использовано ВСУ для обстрелов гражданских объектов. Лукашевич подчеркнул, что страны НАТО продолжают военные поставки на Украину и планируют «направить в Эстонию американские РСЗО HIMARS и дальнобойные снаряды к ним на общую сумму 500 миллионов долларов».

«Подтверждаем: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить возможность использования их для обстрелов жилых кварталов», — заверил представитель России.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ждет от западных стран поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Кроме того, по его словам, страна рассчитывает получить ракеты дальнего радиуса действия. «Мы ожидаем от наших партнеров системы NASAMS вместе с ракетами к ним. Ждем NASAMS позднее в этом году», — заявил глава оборонного ведомства.

4 июля ВСУ впервые использовали для обстрелов Донецка РСЗО HIMARS, поставленные на Украину из США. Также в ДНР заявили, что по районам города были выпущены снаряды калибром 155 миллиметров, артиллерия такого калибра применяется странами НАТО.