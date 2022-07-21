Трое россиян отравились неизвестным веществом и умерли
РЕН ТВ: три человека погибли, отравившись неизвестным веществом в Кемеровской области
Три человека погибли, отравившись неизвестным веществом в Кемеровской области. Об этом со ссылкой на собственный источник в четверг, 21 июля, сообщает РЕН ТВ.
Тела умерших нашли в городе Междуреченске вечером в среду, 20 июля. Точная причину отравления пока неизвестна — ее установят специалисты. Идет расследование.
20 июля сообщалось, что в двух российских городах за два дня зафиксировали массовые отравления наркотическими веществами. По данным Baza, такие случаи поизошли в Сочи и подмосковном Подольске.
Как минимум шесть человек скончались от отравления неизвестным веществом, еще двое попали в реанимацию.