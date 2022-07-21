Минобороны обвинило Молдавию в помехах российским миротворцам в Приднестровье

Минобороны заявило, что Молдавия мешает поставкам техники для миротворцев в Приднестровье

Молдавия мешает новым поставкам техники и другого оборудования для российских миротворцев в Приднестровье. С соответствующими обвинениями в адрес Кишинева выступил первый заместитель начальника главного штаба Сухопутных войск России Игорь Сокоренко, передает РИА Новости.

По его словам помехи для поставок вооружения и военной техники создаются из расчета на износ уже имеющегося у миротворцев оборудования.

Представитель Минобороны отметил, что молдавская сторона затруднила получение разрешений на въезд для российских военных, а таможенный контроль на границе необоснованно затягивается. «Данная ситуация развивается на фоне закрытия Киевом Приднестровского участка украинско-молдавской государственной границы и денонсации соглашения с Россией о транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации и военных грузов», — заявил Сокоренко.

Он подчеркнул, что Кишинев отклонил все предложения российского военного ведомства о консультация по этому вопросу.