Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Актер Сергей Проханов госпитализирован

В Москве госпитализировали актера Сергея Проханова
Сергей Проханов

Сергей Проханов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Народный артист России актер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Причиной госпитализации стало желудочное кровотечение. Сейчас Проханов находится под наблюдением врачей.

Проханов впервые дебютировал в кино в 1970 году, снявшись в картине «Семья как семья (Коробовы встречают Новый год)». В 1974 году окончил Театральное училище имени Щукина и поступил в труппу Театра имени Моссовета. В 1993 году основал Театр Луны. Проханов играл в спектаклях «Иисус Христос — суперзвезда», «Дальше — тишина…», «Миллион за улыбку», «Сашка», «Фабричная девчонка» и других. Также известен по ролям в фильмах «Корпус генерала Шубникова», «Деревенская история», «Ленин в Париже», «Трижды о любви», «Магистраль», «Коррупция», «Гений» и других проектах. Он также выступал как режиссер театра, лично создавая и перерабатывая пьесы для спектаклей.

Ранее он покинул пост художественного руководителя Театра Луны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России
В «VK Звонках» появилась новая функция
В Сбере сообщили о работе над восстановлением доступа к сервисам банка
В Германии предрекли мировую войну из-за «тайваньских амбиций» Китая
Магазин Levi's открылся в Москве с новым названием
В Кремле поделились ожиданиями от будущего премьера Великобритании
Поля с пшеницей загорелись в Запорожье после ударов РСЗО
В России начались проблемы с углублением дна
В России усомнились в способности Европы заполнить газовые хранилища к зиме
Охваченную огнем свалку в российском городе сняли на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.