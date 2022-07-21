Под Херсоном нашли группу раненых украинских военных и оказали им помощь

ВГА Херсонской области сообщила, что нашла группу украинских военных и оказала им помощь

Российские спецслужбы нашли группу раненых украинских военных, которые скрывались в Херсонской области, и оказали им медицинскую помощь. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале администрации региона.

Власти на стали раскрывать подробности задержания бойцов, указав лишь, что те были доставлены в одну из больниц, где и продолжают оставаться сейчас. Все военные попросили украинское руководство включить их в списки на обмен.

«Однако командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в свойственной им манере списало ребят, которые без должной экипировки были брошены на передовую», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские войска готовят провокации и постановки для выявления «коллаборантов» в Славянске. Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал, что в населенном пункте были замечены группы военных ВСУ, переодетых в форму российской армии.

