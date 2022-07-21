Daily Mail: бывшая теннисистка Мария Шарапова впервые замечена в Лос-Анджелесе после родов

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова впервые появилась на публике после родов. Соответствующие фото папарацци приводит издание Daily Mail.

35-летняя спортсменка была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса после занятий по пилатесу. Теннисистку запечатлели в облегающих шортах темно-синего цвета, белом свитшоте и черных кожаных сандалиях.

Шарапова объявила о завершении выступлений в феврале 2020 года. Десять месяцев спустя у нее состоялась помолвка с британским бизнесменом Александром Гилксом.

О своей беременности знаменитость сообщила в апреле 2022-го. Тогда спортсменка опубликовала пляжное фото, на котором было видно, что она в положении.

Первенец Шараповой и Гилкса появился на свет в пятницу, 1 июля. Мальчика назвали Теодором.