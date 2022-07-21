Мария Шарапова впервые появилась на публике после родов
Daily Mail: бывшая теннисистка Мария Шарапова впервые замечена в Лос-Анджелесе после родов
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова впервые появилась на публике после родов. Соответствующие фото папарацци приводит издание Daily Mail.
35-летняя спортсменка была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса после занятий по пилатесу. Теннисистку запечатлели в облегающих шортах темно-синего цвета, белом свитшоте и черных кожаных сандалиях.
Шарапова объявила о завершении выступлений в феврале 2020 года. Десять месяцев спустя у нее состоялась помолвка с британским бизнесменом Александром Гилксом.
О своей беременности знаменитость сообщила в апреле 2022-го. Тогда спортсменка опубликовала пляжное фото, на котором было видно, что она в положении.
Первенец Шараповой и Гилкса появился на свет в пятницу, 1 июля. Мальчика назвали Теодором.