Раскрыт правильный способ мыть подмышки

Основатель марки косметики Мэри Футер: подмышки следует мыть антибактериальными средствами

Основательница марки косметики Kaia Naturals Мэри Футер из Канады и дерматолог Ранелла Хирш из США раскрыли правильный способ мыть подмышки. Комментарий экспертов публикует издание Well and Good.

Так, к возникновению неприятного запаха в данных областях тела приводит взаимодействие пота и находящихся на поверхности кожи бактерий, заявила Хирш. Следовательно, ключом к решению проблемы может стать избавление от данных микроорганизмов, отметила она.

В свою очередь Футер указала, что обычного душа порой недостаточно, чтобы должным образом очистить этот участок тела. В таком случае при мытье подмышек следует использовать антибактериальные средства. Кроме того, после водных процедур можно протереть их, во избежание раздражения кожи, разбавленными водой яблочным уксусом или маслом чайного дерева, объяснила специалист.

Ранее блогерша с никнеймом curlyzia.xo показала правильный способ мытья кудрявых волос. Так, чтобы получить блестящие завитки правильной формы, девушка порекомендовала придерживаться следующего порядка действий. Сначала следует очистить шевелюру от загрязнений, используя шампунь, затем нанести на нее кондиционер, расчесать и промыть в тазу с водой.