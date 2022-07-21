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В ДНР суд приговорил шпиона к тюремному сроку

Штаб теробороны ДНР сообщил, что суд республики приговорил шпиона к 16 годам тюрьмы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) приговорили шпиона к тюремному заключению. Об этом сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.

По данным штаба, Апелляционная палата Верховного суда ДНР рассмотрела уголовное дело в отношении гражданина Украины Сергея Бешты. Ему вынесли обвинения в совершении сразу нескольких преступлений, предусмотренных кодексом УК ДНР.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении штаба.

Ранее сообщалось, что представители Службы безопасности Украины (СБУ) занимаются вербовкой мирных жителей на территориях, перешедших под контроль российских войск в ходе спецоперации. Сотрудник одного из российских спецподразделений рассказал о трех категориях людей, которых стараются вербовать украинские военные.

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Алевтина Запольская
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