В России усомнились в способности Европы заполнить газовые хранилища к зиме

Аналитик Юшков заявил, что Европа может не успеть заполнить газовые хранилища к ноябрю

«Северный поток» может так и не заработать на полную мощность в ближайшее время, более того, объемы поставок могут сократиться еще сильнее после 26 июля. В таком случае Европе не удастся заполнить к зиме газовые хранилища на необходимые 80 процентов, предположил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Газ начал поступать в ФРГ по «Северному потоку» после завершения техработ. Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля по согласованию со всеми причастными сторонами. При этом еще до этой даты объемы прокачки были сокращены: российская сторона объясняла это невозможностью вернуть из ремонта в Канаде турбину.

Временная разрядка на рынке газа

«Теперь на рынке газа, действительно, может произойти определенная разрядка, вызванная, скорее, эмоциональной реакцией, — допустил Юшков. — В результате этого цены в Европе снизятся, но не намного, кардинально запуск "Северного потока" ситуацию не изменит. Конечно, это позволяет поставлять дополнительные объемы газа в ЕС, убирает критичную ситуацию, но дефицит сохранится».

Падения цен до уровня ниже 1000 долларов ждать не стоит. Неопределенность сохраняется, даже несмотря на то, что самый негативный сценарий не реализовался Игорь Юшков аналитик

Юшков напомнил, что многие специалисты опасались того, что «Северный поток» вообще не возобновит свою работу. Этого не произошло, но турбина, отправленная в Канаду на ремонт, пока так и не была доставлена и подключена. А президент России Владимир Путин уже говорил о том, что следующую турбину газопровода тоже необходимо отключить и отправить на ремонт.

Будущее газопровода

В ближайшее время, по словам аналитика, прокачка газа по «Северному потоку» сократится еще сильнее, приблизившись к объемам около 30 миллионов кубометров в сути.

«Так что говорить о том, что проблема решена, нельзя. Во-первых, должна быть доставлена и подключена труба из Канады, во-вторых, 26 июля пропускная способность газопровода опять уменьшится, в августе увеличится, но только до текущих уровней в пределах 67 миллионов кубометров в сутки», — предупредил Юшков.

Он объяснил, что, для восстановления прежних объемов прокачки и работы газопровода на полную мощность, необходимо, чтобы Канада забрала все турбины, требующие ремонта в Ленинградской области. Но делать этого она не спешит.

«Канада хочет посмотреть, увеличится ли пропускная способность "Северного потока" после доставки и установки турбины. Если да — значит, проблема, действительно, была технической, как и заявляла Россия. Нет — значит, имела место политическая воля, соответственно, забирать другие турбины на ремонт смысла нет. Вот такая логика», — сказал аналитик.

Решение кризиса вокруг «Северного потока» мы увидим только в начале августа, когда поймем, готова ли Канада ремонтировать наши турбины. До тех пор напряженность будет сохраняться Игорь Юшков аналитик

Если объемы прокачки газа сохранятся в пределах 67 миллионов кубометров, что произойдет в случае отсутствия достижения договоренностей с Канадой, Европа, как считает Юшков, не успеет подготовиться к отопительному сезону, потому что данные объемы позволяют удовлетворить только текущие нужды потребления.

«Европе удалось достигнуть хороших показателей заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в 63 процента, но только благодаря тому, что полноценно работал "Северный поток", а Украина использовала все свои газотранспортные системы (ГТС) для транзита. Сейчас "Северный поток" работает плохо, а Украина сократила транзит. Так что существует значительный риск того, что к ноябрю Европе не удастся выйти к показателю заполненности ПХГ в 80 процентов», — заключил аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза и предложил запустить «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.