Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Вор в законе Петрович Казахстанский умер в Черногории

Вор в законе Петрович Казахстанский умер на 72-м году жизни в Черногории

Фото: Прайм Крайм

Вор в законе Виктор Рыженков, известный в криминальных кругах как Петрович Казахстанский, умер на 72-м году жизни в Черногории. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает «ПраймКрайм».

Авторитет не дожил шесть дней до своего 73-летия. Известно, что Петрович Казахстанский находился на Балканах в течение последних трех лет.

Рыженков родился в Мордовской АССР в 1949 году. В молодости он был судим за угон, разбой, подделку документов, групповое изнасилование, убийство и другие преступления. В 1995 году по рекомендации воров в законе Берла Горовацкого (Берла) и Сачино Гегечкори (Сачино) он был коронован в Санкт-Петербурге.

В 2010 и 2014 годах в Москве его дважды приговаривали к году колонии за хранение наркотиков.

14 июня сообщалось, что старейший вор в законе Боря Ушатый умер в США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Комментарии отключены
Последние новости
Директор ЦРУ посчитал Путина слишком здоровым
В Приднестровье обвинили поставки НАТО в раздувании конфликта в регионе
Сексолог назвала способ пережить долгое отсутствие секса
Вор в законе Петрович Казахстанский умер в Черногории
На поручне вагона московского метро заметили безбилетного пассажира
Полная медсестра надела купальник бренда Кардашьян и нарвалась на критику в сети
В России захотели увеличить сумму возврата налога с покупки жилья
Володин заявил о вмешательстве Украины в выборы в США
Стало известно о намерениях Минфина возобновить выпуск госдолга в сентябре
На борту единственного индийского авианосца «Викрамадитья» произошел пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.